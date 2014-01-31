В школе на юге Москвы из-за задымления эвакуировали 120 детей

Фото: ИТАР-ТАСС

Почти 120 детей и преподавателей школы №983 на юге Москвы были эвакуированы в результате задымления, сообщили М24.ru в столичном главке МЧС.

"Сигнал о задымлении на первом этаже одного из зданий школы на Кантемировской улице поступил в 14.22. В результате 120 учеников и учителей были выведены из сооружения и временно размещены в соседнем корпусе", - сказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что после прибытия пожарных дым самостоятельно рассеялся, возгорания не обнаружено.В результате происшествия никто не пострадал.