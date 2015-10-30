Более тысячи человек эвакуировано из ТЦ "Тройка" из-за угрозы взрыва

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Более одной тысячи человек эвакуировали из торгового центра "Тройка" в центре Москвы после анонимного звонка о заложенной бомбе.

Торговый центр находится на Верхней Красносельской улице, дом 3а. Сейчас там идет проверка помещений, передает МИА "Россия сегодня".

Напомним, за первую половину 2015 года в связи с "телефонным терроризмом" было эвакуировано более 60 тысяч человек. 30 процентов звонков поступают с территории Украины.

В последнее время участились случаи "минирования" не только транспортных узлов, но и крупных торговых центров, поэтому нельзя исключать элемент конкурентной борьбой между ритейлерами, а также потребительского экстремизма, считают эксперты. Ранее в полиции сообщали, что хотят выложить в сеть черный список осужденных за ложные сообщения о бомбах.

В сентябре из торгового центра "Метрополис" на севере столицы эвакуировали персонал и посетителей в связи с угрозой взрыва. Неизвестный по телефону сообщил в полицию о якобы заложенном взрывном устройстве в торговом центре. На место ЧП прибыла полиция, спасатели и бригады скорой помощи.

В начале августа из всех столичных магазинов сети "Карусель" провели эвакуацию после звонка о заложенном взрывном устройстве. Полицейские провели визуальный осмотр помещений, на месте работали кинологи. Также в начале июля полиция эвакуировала около тысячи человек из торгового центра "Райкин Плаза" на северо-востоке столицы из-за сообщения об угрозе взрыва.