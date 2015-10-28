Форма поиска по сайту

28 октября 2015, 18:29

Происшествия

250 человек эвакуировали из лицея в центре Москвы из-за угрозы взрыва

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Около 250 человек эвакуировали из лицея в центре столицы из-за угрозы взрыва, сообщает Агентство "Москва"со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Поступило сообщение об угрозе взрыва в одном из лицея в Бродниковом переулке. Было эвакуировано около 250 человек. Проводится проверка помещений", – сказал собеседник агентства.

Кроме того, на севере Москвы специалисты проверяют подобную информацию и в гуманитарном институте телевидения и радиовещания, где также были эвакуированы учащиеся.

Напомним, в середине октября около 660 детей и более 30 человек персонала школы эвакуировали на северо-западе столицы из-за угрозы взрыва.

эвакуация угроза взрыва лицеи чп

Главное

