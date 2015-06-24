Ленинградский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета

Фото: ТАСС/Сергей Узаков

Правоохранительные органы проверяют здание Ленинградского вокзала после обнаружения подозрительного предмета, сообщает Агентство "Москва".

В зале ожидания №3 была обнаружена бесхозная сумка. Эвакуировано около 450 человек - посетителей и персонала вокзала.

Напомним, в начале июня около 800 человек эвакуировали с Курского вокзала после звонка о бомбе в камере хранения.

Аналогичный случай произошел 26 мая. Однако после смотра кинологами Курского вокзала, никаких опасных предметов обнаружено не было.

"Здание Курского вокзала осмотрено службами и открыто. Ничего не обнаружено. На движение поездов это никак не повлияло", – отметили тогда в правоохранительных органах. Из здания вокзала были эвакуированы порядка 1,5 тысяч человек.