Ленинградский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета

Фото: ТАСС/Сергей Узаков
Правоохранительные органы проверяют здание Ленинградского вокзала после обнаружения подозрительного предмета, сообщает Агентство "Москва".
В зале ожидания №3 была обнаружена бесхозная сумка. Эвакуировано около 450 человек - посетителей и персонала вокзала.
Напомним, в начале июня около 800 человек эвакуировали с Курского вокзала после звонка о бомбе в камере хранения.
Аналогичный случай произошел 26 мая. Однако после смотра кинологами Курского вокзала, никаких опасных предметов обнаружено не было.
"Здание Курского вокзала осмотрено службами и открыто. Ничего не обнаружено. На движение поездов это никак не повлияло", – отметили тогда в правоохранительных органах. Из здания вокзала были эвакуированы порядка 1,5 тысяч человек.