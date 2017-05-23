Форма поиска по сайту

23 мая 2017, 10:04

Происшествия

Аэропорт шведского Гетеборга эвакуировали из-за подозрительной сумки

Фото: AP/TT News Agency/Adam Ihse

Сотрудники полиции Швеции эвакуировали людей из помещений аэропорта Ландветтер у города Гетеборг, сообщает "Вести.Ru". Посетителей вывели из-за обнаруженной подозрительной сумки со следами взрывчатого вещества.

Предмет оградили. Охрана несколько раз объявила о находке по громкой связи, хозяин сумки не объявился. Предмет обследовали, в результате было принято решение о выводе людей из помещений.

Эвакуация коснулась пассажиров, которые уже прошли регистрацию.

Вылеты из аэропорта еще не отменяли, прогнозируются задержки рейсов сроком на два часа. Для прибывающих самолетов аэропорт работает в штатном режиме.

Правоохранители и спецслужбы стран мира проявляют особую бдительность после взрыва на британском стадионе "Манчестер Арена". Инцидент произошел 22 мая.

Трагедия унесла жизни 22 человек. По разным данным, пострадали от 50 до 59 посетителей.

Британская полиция классифицировала происшествие как теракт, предполагается, что его совершил действовавший в одиночку террорист-смертник.

