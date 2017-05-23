Аэропорт шведского Гетеборга эвакуировали из-за подозрительной сумки

Фото: AP/TT News Agency/Adam Ihse
Сотрудники полиции Швеции эвакуировали людей из помещений аэропорта Ландветтер у города Гетеборг, сообщает "Вести.Ru". Посетителей вывели из-за обнаруженной подозрительной сумки со следами взрывчатого вещества.
Предмет оградили. Охрана несколько раз объявила о находке по громкой связи, хозяин сумки не объявился. Предмет обследовали, в результате было принято решение о выводе людей из помещений.
Эвакуация коснулась пассажиров, которые уже прошли регистрацию.
Вылеты из аэропорта еще не отменяли, прогнозируются задержки рейсов сроком на два часа. Для прибывающих самолетов аэропорт работает в штатном режиме.
