Жителей дома на востоке Москвы эвакуировали из-за найденной гранаты

Фото: m24.ru/Александр Авилов

На востоке Москвы эвакуировали 20 человек из жилого дома. Как сообщает "Интерфакс", причиной послужила граната, которую нашли в одной из квартир.

Как уточняется, опасная находка была обнаружена в квартире дома №27 по Алтайской улице.

Днем ранее в районе Московской кольцевой автодороги была найдена граната Ф1, которая в последствии оказалась муляжом.

Предмет, похожий на боеприпас, обнаружили на 78-м километре МКАД в районе Химок, о находке в полицию сообщил сотрудник одной из столичных компаний.