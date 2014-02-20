Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 февраля 2014, 12:43

Происшествия

Университет управления эвакуировали из-за звонка о бомбе

Фото: ИТАР-ТАСС

Спасатели эвакуировали студентов и работников Государственного университета управления (ГУУ) из-за звонка о якобы заложенном взрывном устройстве, сообщает Агентство "Москва".

"Там работают полицейские", - пояснил сотрудник МЧС. Позже стало известно, что учебное заведение откроется в 15.30.

Никаких подробностей происходящего в пресс-службе не уточнили.

Ранее очевидцы сообщали о том, что на месте ЧП находится несколько автомобилей экстренных служб. Кроме того, эвакуируются машины, припаркованные в окрестностях университета.

Сотрудник пресс-службы московского управления МВД заявил, что в ведомство не поступали данные об эвакуации ГУУ.

Позже стало известно, что учебное заведение откроется в 15.30.

эвакуация угроза взрыва ГУУ чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика