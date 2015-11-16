Около 400 человек эвакуировали с Курского вокзала из-за звонка о бомбе

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Около 400 человек эвакуировала полиция с Курского вокзала после анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

Неизвестный позвонил сегодня утром на службу "02" и сообщил о заложенном в здании вокзала взрывном устройстве. На место ЧП прибыли оперативные службы города, кинологи приступили к обследованию здания вокзала.

Полиция не обнаружила никаких взрывных устройств. Вокзал работает в обычном режиме. Как отметил представитель пресс-службы "Дирекции железнодорожных вокзалов" Константин Харламов, эвакуация не повлияла на расписание движение поездов.

"Система отработана. К сожалению, подобных звонков много. На расписании движения такие случаи не отражаются, есть обходные пути на перрон к поездам, минуя вокзал", – пояснил Харламов.

Полиция ведет поиски лжетеррориста.