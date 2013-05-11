Торговый центр на юго-востоке Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва

Торговый центр на юго-востоке Москвы проверяют после сообщения о бомбе

11 мая из-за угрозы взрыва был эвакуирован торговый центр на Люблинской улице, сообщили M24.ru в пресс-службе столичной полиции.

Как рассказал представитель ведомства, около 16.00 неизвестный сообщил о якобы заложенной бомбе в торговом центре по адресу улица Люблинская, дом 169. Согласно сервису "Яндекс.Карты", по этому адресу расположен ТЦ "МариЭль".

Из здания были эвакуированы посетители и персонал. На месте работают сотрудники полиции. Они проверяют ТЦ на наличие взрывчатки, а также пытаются установить личность звонившего.

Отметим, в последнее время участились сообщения о "минировании" торговых центов. Так 10 мая из-за ложной угрозы был эвакуирован ТЦ "Марьинский пассаж". ТЦ "Румянцево" прекращал работу из-за угрозы взрыва три дня подряд: 6, 7 и 8 апреля. За эти дни в общей сложности было эвакуировано около 70 тысяч человек. Во всех случаях вызовы оказались ложными. По подозрению в "телефонном терроризме" задержан сотрудник торгового центра.

Похожие звонки в марте не давали покоя посетителям торгового центра "Щука" – неизвестный "минировал" магазин четыре раза. Позже был задержан контролер ТЦ, который предположительно и сообщал о бомбе. Ему грозит до трех лет лишения свободы.