Сотрудников и студентов МАИ эвакуировали из-за звонка о бомбе

Видео: читатель M24.ru

Столичные правоохранители эвакуировали студентов и сотрудников Московского авиационного института после звонка о бомбе.

Как сообщили M24.ru в пресс-службе главка полиции по Москве, неизвестный позвонил на пульт дежурного и сказал, что в здании института на Волоколамском шоссе заложена бомба.

Территорию оцепили, на место происшествия прибыли медики, саперы и кинологи.