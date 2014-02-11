Сотрудников и студентов МАИ эвакуировали из-за звонка о бомбе

Как сообщили M24.ru в пресс-службе главка полиции по Москве, неизвестный позвонил на пульт дежурного и сказал, что в здании института на Волоколамском шоссе заложена бомба.
Территорию оцепили, на место происшествия прибыли медики, саперы и кинологи.
11 февраля 2014, 11:31Происшествия
