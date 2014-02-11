Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 февраля 2014, 11:31

Происшествия

Сотрудников и студентов МАИ эвакуировали из-за звонка о бомбе

Видео: читатель M24.ru

Столичные правоохранители эвакуировали студентов и сотрудников Московского авиационного института после звонка о бомбе.

Как сообщили M24.ru в пресс-службе главка полиции по Москве, неизвестный позвонил на пульт дежурного и сказал, что в здании института на Волоколамском шоссе заложена бомба.

Территорию оцепили, на место происшествия прибыли медики, саперы и кинологи.

эвакуация телефонный терроризм МАИ чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика