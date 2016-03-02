Сотрудников "Росбалта" эвакуировали из-за звонка о бомбе

Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев

Сотрудников информагентства "Росбалт" эвакуировали из офиса из-за звонка о бомбе, сообщает Агентство "Москва".

В правоохранительные органы столицы поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва. К зданию приехали пожарные машины, МЧС и кинологи, территория вокруг оцеплена.

Офис агентства расположен в Скатертном переулке в центре Москвы. Эвакуировано более 100 человек.

Напомним, 1 марта сотрудников и студентов столичного колледжа эвакуировали из-за поступившего анонимного звонка о бомбе, якобы заложенной в учебном заведении по адресу: Михалковская улица, дом 52.

Столичная полиция обследовала помещение Колледжа железнодорожного и городского транспорта и не обнаружила в здании взрывных устройств и других опасных предметов.