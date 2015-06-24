Фото: m24.ru/Александр Сивцов

В столице установят более 500 табличек "Работает эвакуатор". На портале госзакупок Центром организации дорожного движения объявлено два конкурса на поставку и установку знаков.

Один из них предполагает поставку 333 знаков на сумму более 498 тысяч рублей. Второй конкурс предполагает поставку и установку 227 знаков. Максимальная сумма контракта порядка 495 тысяч рублей.

При выполнении работ движение на дорогах города не должно перекрываться. Кроме того, если по каким-либо причинам невозможно выполнить работы в светлое время суток, подрядчик обязан организовать их выполнение ночью. Согласно контракту, знаки должны быть установлены до 15 декабря текущего года.

Ранее сообщалось, что Центр организации дорожного движения установит все таблички "Работает эвакуатор" на столичных улицах к моменту выхода закона о них. АМПП предоставляет информацию о том, где чаще всего эвакуируют машины. Само решение о месте установки таблички "Работает эвакуатор" принимает уже ЦОДД.

Эвакуация автомобилей в Москве

Напомним, Совет Федерации одобрил закон, разрешающий эвакуацию автомобилей из-под запрещающих знаков при наличии таблички "Работает эвакуатор". Так, вводится ограничение на эвакуацию автомобиля в том случае, если рядом с запрещающим знаком не установлена табличка о том, что работает эвакуатор.

При этом эвакуация прекращается, если причина задержания автомобиля может быть устранена до начала движения спецтранспорта. Также об установке нового запрещающего дорожного знака автомобилистов будут предупреждать не менее, чем за 20 дней через государственные сайты и информационные стенды вблизи места, где будет размещен знак.

Документом вводятся штрафы за незаконное использование знака "Инвалид": для граждан – 5 тысяч рублей, должностных лиц – 20 тысяч рублей, юридических лиц – 500 тысяч рублей. За нарушение правил остановки и стоянки в местах, отведенных для стоянки инвалидов, установлен штраф в размере 5 тысяч рублей, а также эвакуация автомобиля.

Закон вступит в силу через 10 дней с момента его официального опубликования. Норма, согласно которой эвакуировать автомобили из-под запрещающего знака можно будет только при наличии специальной таблички, вступит в силу через 60 дней после опубликования закона.