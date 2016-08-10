Эстакаду на Аминьевском шоссе могут открыть в октябре

Фото: m24.ru/Михаил Колобаев

Эстакаду на Аминьевском шоссе в составе южного участка Северо-Западной хорды могут открыть в октябре. Об этом заявил первый замруководителя департамента строительства Петр Аксенов, передает Агентство "Москва".

Он добавил, что эстакаду на Рябиновой улице запустят в сентябре, а самый сложный участок с выходом на Мосфильмовскую улицу – в следующем году.

Аксенов добавил, что в рамках строительства хорды планируется возвести два очистных сооружения на улице Генерала Дорохова и около Аминьевского шоссе. Они начнут работать в сентябре следующего года.

Сейчас столичные власти активно работают над строительством Северо-Западной хорды, которая будет объединять Западный, Северо-Западный, Северный и Северо-Восточный округа и пролегать от Сколковского до Ярославского шоссе. Суммарная протяженность дорог на Северо-Западной хорде составит около 70 километров.

В этом году на пересечении Аминьевского шоссе и улицы Генерала Дорохова появится тоннель длиной 427 метров. Он поможет обеспечить разделение потоков машин и разгрузить Аминьевское шоссе, увеличив пропускную способность на 20–30 процентов.