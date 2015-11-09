Три эстакады между Можайским и Сколковским шоссе откроют в 2016 году

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Три эстакады Северо-Западной хорды на участке между Можайским и Сколковским шоссе планируют достроить в следующем году, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Сейчас активно ведутся работы по строительству Северо-Западной хорды. Уже в 2016 году мы планируем закончить работы на трех эстакадах южного участка этой магистрали", – сказал Хуснуллин.

По его словам, на данный момент завершаются работы на другом участке хорды – от улицы Народного Ополчения до улицы Берзарина.

Северо-Западня хорда

Напомним, строительство Северо-западной хорды завершится в 2018 году. В настоящее время на восьми участках хорды работы уже ведутся. До конца года планируется выйти еще на два участка, а в следующем году начать работы еще на одной площадке.

Длина хорды составит около 29 километров. Она протянется от Сколковского до Ярославского шоссе и разгрузит центральную часть города, обеспечив диагональную связь между северо-восточными и юго-западными районами Москвы.

С вводом этой трассы разгрузятся Третье транспортное кольцо, МКАД, Садовое кольцо, Ленинградское и Волоколамское шоссе и другие магистрали. На протяжении всей хорды запроектировано два моста, семь тоннелей, 16 эстакад и 47 пешеходных переходов.