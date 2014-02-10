Горячее водоснабжение в Наро-Фоминском районе восстановлено

Фото: M24.ru

В поселении Калининец Наро-Фоминского района подключили горячую воду, без которой с утра оставались около 70 домов.

Как сообщает пресс-служба главка МЧС по региону, ремонтникам удалось "запитать" три котельные, в которых не было электричества. Также в ведомстве уточняют, что по состоянию на 9.45 без света остаются 28 пятиэтажных домов и 22 двухэтажных дома, а также детский сад и школа (детей в них нет).

К месту отключения уже доставлены новые опоры высоковольтных линий, снабжение восстановят в ближайшее время. Над устранением последствий ЧП трудятся 55 человек.

Напомним, около 5 часов утра поступило сообщение об отключении электроэнергии в поселении Калининец.

Без света и горячей воды остались около 70 домов разной этажности с населением 13920 человек, а также поликлиника, школа, детский сад и три котельные.

Авария произошла в результате повреждения двух опор высоковольтных линий.