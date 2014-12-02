Сегодня в СМИ: цены на бензин, "Южный поток" и электромобили

Фото: M24.ru

Россия отказалась от газопровода "Южный поток"

Россия отказалась от газопровода South Stream - одного из своих самых крупных проектов, геополитическое значение которого исходно превышало экономическое. После конфликта на Украине ЕС намертво заблокировал реализацию проекта, и теперь вместо South Stream "Газпром" собирается прокладывать трубу в Турцию, чтобы хотя бы частично отказаться от транзита через Украину и использовать более $25 млрд уже осуществленных инвестиций.

Впрочем, эксперты считают, что лучше вообще отказаться от проекта: Турция может стать для "Газпрома" проблемным потребителем, пишет во вторник "Коммерсантъ".

В Москве по делу о крупном мошенничестве арестовали гендиректора НПП "Фортэкс"

В Москве арестовали гендиректора петербургского ООО "Научно-производственное предприятие "Фортэкс" Дмитрия Аршанского. Глава крупной инжиниринговой компании стал первым фигурантом громкого дела, связанного с хищением около 70% средств, выделенных из бюджета на разработку плана реконструкции объектов инфраструктуры канала имени Москвы, сообщает "Коммерсантъ".

По подсчетам следствия, завысив стоимость контракта, его участники похитили 457,4 миллиона рублей. При этом защита арестованного считает, что следствие, пытаясь получить по делу новых обвиняемых, вынуждает бизнесмена к сотрудничеству.

Некурительный табак исчезнет из регионов

В России скоро исчезнет снюс - так называемый сосательный (или жевательный) табак. А регионы сами будут регулировать розничную продажу всех некурительных смесей, при необходимости - полностью запрещать их распространение, пишет "Российская газета".

С таким предложением выступили парламентарии Госсовета Республики Татарстан, которые обеспокоены тем, что снюс заманивает в никотиновые сети быстрее, чем сигареты. Употребление этого табака приводит к сильной физической и психологической зависимости, так как его условная порция по количеству никотина равна трем папиросам, утверждают авторы инициативы.

Число электромобилей в России вырастет в тысячу раз\

Весной 2015 года в России начнут действовать единые требования к электрозаправкам. Минтрансу поручено разработать порядок их включения в объекты сервиса в полосе отвода и придорожной полосе, сообщает "Российская газета".

Зарядные колонки для электромобилей будут располагать на расстоянии не менее чем в 100-120 километрах друг от друга. Ведь именно такое расстояние электромобиль может проехать ни разу не заряжаясь. Но, скорее всего, считают эксперты, расстояние между заправками будет такое же, как и между обычными АЗС: 45-50 километров.

В Москве открылся Центр занятости медицинских работников "Содействие"

1 декабря в Москве открылся Центр занятости медицинских работников "Содействие". Расположился он в самом центре столицы, при городской поликлинике N 5. Дорога до него по улице Сретенка до Даева переулка от станции метро "Сухаревская" занимает буквально три-пять минут. В числе первых посетителей центра там побывал корреспондент "Российской газеты".

Хранить взносы на капитальный ремонт хотят 13 банков

В понедельник стали известны претенденты на конкурс по отбору банка для хранения взносов граждан на проведение капремонта. Всего было подано 13 заявок: от "Сбербанка", ВТБ, Банка Москвы, "Газпромбанка", банка "Россия", "Альфа-банка", Россельхозбанка, банка "Открытие", "Ханты-Мансийского банка", "Ак барса", "МДМ банка", банка "Траст". К участию в конкурсе допускались банки с капиталом не менее 20 миллиардов рублей, пишет газета "Ведомости".

Рост цен на бензин ускорится в 2015 году

С начала года нефть подешевела более чем на треть, а бензин на заправках за тот же срок подорожал на 8–11%. Дело в том, что в цене бензина около 40% приходится на налоги, а на нефть – не более 20%, кроме того, стоимость топлива сильно зависит от курса рубля, который обвалился за последнее время.

А с 2015 года, когда изменится налогообложение нефтяной отрасли, подорожание бензина только ускорится, прогнозируют эксперты, с которым поговорил РБК.

Лидеры по росту оплаты труда - программисты и юристы

Экономическая ситуация нынче далека от совершенства, однако как считают эксперты, уровень конкуренции на рынке труда пока изменился в целом незначительно. Большинство компаний не планируют сокращать штат и даже собираются его увеличить, пишет "Вечерняя Москва".

Средняя зарплата в Москве достигает 56–59 тысяч рублей. Но есть и явные лидеры. По оценке аналитиков HR-агентств, логистика, торговля, информационные технологии, банковское дело, юриспруденция - лидеры по среднему уровню зарплат. В первой половине 2014 года они выросли на 10–15 процентов, что заметно выше уровня инфляции.