В Москве зафиксирован пик энергопотребления в осенне-зимний период

Фото: ИТАР-ТАСС

30 января в Москве зафиксировано пиковое значение энергопотребления в осенне-зимний период 2013-2014 годов, сообщил на оперативном совещании правительства глава департамента топливно-энергетического хозяйства столицы Павел Ливинский.

По его словам, в четверг зафиксированный максимум потребления энергии равнялся 17537 МВт. При этом в прошлом году максимум потребления электроэнергии составлял 18100 МВт.

Ливинский также сообщил, что в настоящее время отопительная система города настроена на среднесуточную температуру воздуха около минус 18 градусов. Это соответствует температуре теплоносителя в 125-129 градусов. Он отметимл, что запасы топлива, сформированные в Москве, превышают нормативные показатели в 1,5 раза. Уделяется особое внимание работе на присоединенных территориях, где проводится обучение персонала.

Глава департамента подчеркнул, что в период холодов от тепла и электроэнергии не было отключений ни жилого сектора, ни социальных объектов.