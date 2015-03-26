Ролики на "домах-книжках" призовут горожан экономить электричество

Фото: M24.ru

На "домах-книжках", расположенных на Новом Арбате, в рамках акции "Час земли" покажут ролики, призывающие людей экономить электроэнергию, сообщает Агентство "Москва". Пропагандирующие энергосбережение ролики будут крутить до и после акции, запустят их в 19.09 в пятницу, 27 марта.

Кроме того, в поддержку акции 28 марта пройдет велопробег, в котором примут участие более 400 человек.

"В велопробеге, который стартует в 20.55 от улицы Новый Арбат, дом 36 и завершится в 21.25 у памятника Юрию Долгорукому на улице Тверской, примут участие более 400 человек, в том числе это велоклуб "32 спицы", велосипедное движения "Русвелос" и "Велосветлячки".

"Час земли" – это очень простая для понимания и участия акция, поэтому хорошо, если в ней примет участие еще большее количество москвичей", – сказал глава департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский.

"Москва в цифрах": Час без электричества

Напомним, власти столицы отключат подсветку на 820 зданиях в рамках акции "Час Земли" 28 марта. Эта мера позволит сэкономить около 15 мегаватт электроэнергии.

"Главная задача акции – призвать жителей подумать о ресурсах планеты и начать их экономить. Если каждый москвич в этот час погасит свет в своей квартире и выключит электроприборы, то цифры экономии по городу будут солидными. В прошлом году город сэкономил 384 мегаватта", – подчеркнул глава департамента топливно-энергетического хозяйства Павел Ливинский.

В субботу в 20.30 отключат подсветку на 7 сталинских высотках, 10 мостах в центре города, 246 домах на Садовом и 23 – на Бульварном кольце. Также в темноту погрузятся фасады зданий на Ярославском, Каширском и Варшавском шоссе, Ленинградском и Кутузовском проспектах.

Не останется в стороне и Московский зоопарк. В 20.30 на час отключат подсветку главного входа, а закончится праздник интерактивным театрализованным представлением и светодиодным шоу.

На портале "Активный гражданин" прошел опрос об участии в акции "Час Земли". Голосование состоит из одного вопроса. Москвичей просят рассказать, что они собираются делать во время "Часа Земли". Среди вариантов ответа: выключение света дома, участие в велопробеге или флешмобе, отказ от участия в акции.

Акция "Час Земли" была организована WWF в Австралии в 2007 году. На следующий год мероприятие получило мировую поддержку. Москва присоединилась к акции в 2009 году. В 2013-м впервые была отключена подсветка Московского Кремля. В 2014 году в столице было отключено уже около 400 зданий.

Акция призывает жителей планеты задуматься об экономии природных ресурсов и необходимости борьбы с изменениями климата. В последнюю субботу марта в 20.30 все участники акции выключают свет и другие не жизненно важные электроприборы на один час.