В подмосковном Одинцове восстановили подачу электроснабжения

Фото: m24.ru

В подмосковном Одинцове восстановили подачу энергоснабжения по резервной схеме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Напомним, 17 сентября, примерно в 12 часов дня в военном городке Одинцово-1 отключилось электричество. В общей сложности без света остались свыше 2 тысяч человек: 32 многоквартирных дома, а также 68 частных домов.

Помимо жилых построек, электроснабжения лишились водозаборный узел и котельная, однако в 15.15 эти объекты подключили к дизельному генератору. Весь день велись аварийно-спасательные работы, и в 02.24 подачу электроэнергии удалось восстановить по резервной схеме.

Ранее подобный случай произошел в подмосковной Балашихе. Без света 15 сентября остались около 2 тысяч человек. Кроме того, в июле электричество также отключалось в Наро-Фоминском районе Подмосковья и Чехове.