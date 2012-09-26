Московские энергетики минимизируют риски сбоев в электроснабжении

Фото: ИТАР-ТАСС

В рамках подготовки к зимнему периоду ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" проводит ремонтную программу, позволяющую снизить количество отключений линий электропередач, сообщает пресс-служба "МОЭСК".

Главным направлением ремонтных работ стала расчистка просек ЛЭП: из-за падающих на линии деревьев в Московской области часто отключают энергоснабжение. В 2012 году службы энергетической компании практически выполнили план – расчистили 2887 гектаров. Всего на три года – 2011, 2012 и 2013 – планируется расчистить практически семь тысяч гектаров лесных просек.

В целях оперативного вмешательства при отключении электроснабжения была сформирована 351 ремонтная бригада для проведения аварийно-восстановительных работ на распределительных сетях и 115 бригад для работ на высоковольтных сетях. Также в состоянии повышенной готовности будет находится 46 бригад для оперативного ремонта сетей.

Всего в 2012 году ОАО "МОЭСК" потратит на ремонтные работы более 4,5 миллиардов рублей.