С 1 по 7 апреля изменится расписание электричек Ленинградского направления

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
В первую неделю апреля частично изменится расписание электричек, курсирующих на Ленинградском направлении на участке Москва – Тверь. График движения поездов корректируют в связи с ремонтом железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба министерства транспорта Московской области.
"Плановые работы по реконструкции и ремонту поддерживают рабочее состояние и пропускную способность пригородных железных дорог и электропоездов", – пояснил министр транспорта Московской области Александр Зайцев.
Так, с 1 по 7 апреля по маршруту Москва – Крюково не будут ходить электрички, которые отправляются из столицы в 9.40, 9.58 и 10.06. Также 1, 2, 4, 5 и 7 апреля отменяются поезда Москва – Крюково, обычно стартующие из Москвы в 13.00 и 13.48.
Подробно с изменениями в расписании электричек можно ознакомиться здесь.
Напомним, в дни Вербного воскресенья (5 апреля) и Пасхи (12 апреля) на девяти пригородных направлениях появятся дополнительные остановки. Их назначат 46 электричкам, следующим на Москву, и 65 поездам из столицы.
Остановки назначаются на следующих пунктах:
- Никольское Горьковского направления;
- Троицкая, Миитовская Рижского направления;
- Сколково, Крекшино, Алабино Киевского направления;
- Баковка, Здравница, Портновская, Полушкино Белорусского направления;
- Шереметьевская, Новодачная Савеловского направления;
- Удельная, Ильинская Казанского направления;
- Правда Ярославского направления;
- Бутово, Щербинка Курского направления;
- Булатниково, Калинина, Чертаново Павелецкого направления.
Ссылки по теме
- На Вербное воскресенье и Пасху назначат дополнительные остановки электричек
- По Московской железной дороге начали курсировать "дачные поезда"
Кроме того, в воскресенье, 29 марта, на всех направлениях Московской железной дороги (МЖД) начали курсировать так называемые дачные поезда. Речь идет об электричках, которые проходят через районы крупных дачных массивов и садовых товариществ на территории Подмосковья и соседних областей.
Самые серьезные изменения коснулись расписания пригородных поездов Белорусского, Савеловского, Курского и Рижского направлений.
Так, на Рижском направлении по рабочим дням дополнительно вводится два утренних пригородных поезда Нахабино – Ленинградская – Нахабино. С Белорусского вокзала с 30 марта по 22 октября запустят дополнительный скорый электропоезд Москва – Одинцово – Москва. Он будет курсировать с понедельника по четверг.