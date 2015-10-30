На Казанском направлении изменится расписание электричек из-за ремонта

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Столичные железнодорожники в ночь на 2, 3, 10 и 11 ноября проведут ремонтные работы на втором главном пути перегона Фаустово – Бронницы Казанского направления Московской железной дороги, сообщает пресс-служба МЖД.

Технологические "окна" назначены с 00 до 3.30 часов. Специалисты заменят шпалы, детали контактной сети, отрегулируют подвеску.

На время ремонта 1, 2, 9 и 10 ноября ночная электричка №6142 сообщением Москва – Голутвин будет отправляться в рейс раньше привычного расписания на 15 минут – в 23.30 часов.

Напомним, из-за празднования Дня народного единства, 4 ноября, изменится расписание движения пригородных электропоездов.

Во вторник, 3 ноября, электрички будут ходить согласно расписанию пятницы, 4 ноября – по расписанию субботы, а в четверг электропоезда вернутся к привычному расписанию.

Более подробную информацию об изменениях расписания движения пригородных электропоездов можно узнать на информационных стендах на железнодорожных станциях и вокзалах, а также на сайтах ЦППК, Московско-Тверской пригородной пассажирской компании, специализированных порталах: Яндекс.Расписание и Ту-Ту.ру.

По интересующим вопросам можно также обращаться по телефону Единого информационно-сервисного центра "РЖД": 8-800-775-00-00.