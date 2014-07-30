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Общество

30 июля 2014, 05:50

В жару пассажирам подмосковных электричек раздают бесплатную воду

электрички жара погода вода питьевая вода министерство транспорта Московской области жаркая погода ж/д и вокзалы

Фото: ИТАР-ТАСС

В связи с аномально жаркой погодой, установившейся в Московской области, была организована раздача бесплатной воды пассажирам подмосковных электричек, информирует пресс-служба областного Минтранса.

С 29 июля по 3 августа пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании могут получить бесплатную воду в самое жаркое время дня с 13 до 19 часов в пунктах выдачи воды, организованных на станциях Пушкино, Болшево, Люберцы-I, Раменское, Железнодорожная, Реутово, Подольск, Лобня, Долгопрудный, Тушино, Павшино, Нахабино, Одинцово, Домодедово.

По данным синоптиков, первая половина рабочей недели в Подмосковье будет жаркой и сухой, воздух прогреется до 31 градуса, к концу недели жара усилится до 35 градусов. Среднесуточная температура предполагается на три-четыре градуса выше климатической нормы.

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