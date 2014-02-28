На Савеловском направлении МЖД из-за ремонта меняется график поездов

Фото: ИТАР-ТАСС

На Савеловском направлении столичной железной дороги из-за ремонта платформы меняется график движения поездов, сообщает пресс-служба МЖД.

Технологические "окна" назначены с 3 по 31 марта, с 10:35 до 14:00. В связи с этим из расписания выводятся проезда №№6380 и 6383. Кроме того, четыре дневные электрички будут прибывать в конечный пункт позже расписания на 5-6 минут.

Железнодорожники реконструируют платформу Лобня на первом главном пути. Там они проводят работы по установке новых фундаментов опор и плит, после чего там приступят к укладке брусчатки и оборудованию нового ограждения платформы.