Билеты для провожающих на пригородные электрички появятся к марту

"Интервью": Борис Хромов - об итогах работы ЦППК в 2013 году

В следующем году в столице начнут продавать билеты для провожающих на электрички. Пилотный проект по продаже билетов заработает в феврале-марте 2014 года, рассказал в эфире телеканала "Москва 24" глава Центральной пригородной пассажирской компании Михаил Хромов.

"На сегодняшний день проработали систему, когда провожающие могут приобрести билет для "провожания" в кассе. Пройти через турникет по этому билету, проводить, выйти по этому билету через турникет, сдать этот билет в кассу и получить деньги", - сообщил Михаил Хромов.

По его словам, сейчас прорабатывается вопрос о продаже билетов на пригородные поезда через интернет. Кроме того, он не исключил возможности внедрения билетной системы, которая сейчас действует на аэроэкспрессах: человек покупает билет и соответствующий штрих-код, который считывает турникет, приходит ему на телефон.

"Таким оборудованием будут оснащены кассиры в поездах, которые смогут отфиксировать поездку пассажиров. <…>Это будет, наверное, в режиме теста. Мы будем это пробовать на тех станциях, где стоят турникетные комплексы", - добавил глава компании.

Михаил Хромов добавил, что в следующем году количество абонементов на проезд в пригородных электричках будет сокращен до 10-15 максимум.

"Абонементы в какой-то части будут между собой пересекаться и закрывать полностью весь тот спектр услуг, расстояний, календарных дней, которые пассажир может добавить в эти абонементы", - рассказал он.

Кроме того, он сообщил, что компания будет рассматривать предложения по переходу к километровой системе расчета проезда в электричках.

"Это очень серьезная работа. Это в первую очередь изменение всех нормативных документов, по которым мы работаем. Потому что в любом случае даже существующие абонементы, они вяжутся к стоимости разовых билетов. А стоимость разовых билетов привязана к стоимости поездки в зоне. Вот, собственно, и все. Это все придется менять", - подчеркнул Михаил Хромов.