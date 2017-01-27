Задержка в движении поездов произошла на Савеловском направлении МЖД

Затруднено движение электропоездов на Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД), передает телеканал "Москва 24".

Как сообщают очевидцы, из-за задержек на платформах скопилось много людей.

В Центральной пригородной пассажирской компании пояснили, что поезда следуют с задержками из-за неисправности электропоезда. По словам очевидцев, оборвался контактный провод на станции в Яхроме Дмитровского района. Позднее эту информацию опровергли в пресс-службе МЖД.

Там рассказали, что в 6:32 по техническим причинам на остановке "Яхрома" остановился пригородный электропоезд, который следовал из Дмитрова в Москву. Пассажиры продолжили маршрут на попутных поездах.

В настоящее время несколько электропоездов по направлению в Москву и из Москвы следуют с увеличенными интервалами.

Поезд № 6401 Дмитров – Москва задержан на 1,12 часа, № 6101 Дубна – Москва – на 30 минут, а состав № 6223 Вербилки – Кубинка опаздывает на 27 минут. Также полностью отменен поезд № 6403 Дмитров – Москва, движение состава № 6404 Москва – Дмитров частично отменено на участке Икша – Дмитров.