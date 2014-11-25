Оплатить проезд на электричке можно будет через смартфон

Фото: ТАСС/ Михаил Почуев

Билеты на электрички "Центральной пригородной пассажирской компании" (ЦППК) с февраля 2015 года можно будет приобрести через смартфоны, сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на слова начальника управления информационных технологий компании Павла Терентьева.

По словам Терентьева, через мобильный телефон с помощью технологии PayPass и PayWave можно оформлять только обычные билеты, но не льготные.

Напомним, технология PayPass позволяет проводить платежи путем близкого поднесения или прикосновения платежным инструментом. Ею оснащены банковские карты MasterCard и Maestro, телефоны и специальные брелоки для ключей.

Как работает технология PayPass

Павел Терентьев отметил, что Единая региональная транспортная карта, которая вводится в Московской области, также станет одним из способов оплаты проезда на электричках "Центральной пригородной пассажирской компании". Пополнить ее можно будет через интернет, мобильные телефоны и банкоматы.

Расплатиться за проезд в электричке можно и картой "Тройка".

Терентьев добавил, что в 2015 году более 50 поездов ЦППК будут оснащены Wi-Fi. Компания приступила к тестированию беспроводной сети еще в сентябре. Будет ли подобная услуга в пригородных поездах РЖД, пока неясно, уточнил он.

Как ранее сообщало M24.ru, в 2014 году более 4 миллионов пассажиров приобрели электронные билеты на пригородные поезда. Электронная регистрация удобна тем, что позволяет не терять времени в очередях в кассы. Кроме того, пассажиру при посадке в вагон достаточно просто предъявить проводнику документ, удостоверяющий личность.