На столичной железной дороге отремонтируют 107 мостов и тоннелей

На МКЖД реконструируют 107 мостов и тоннелей

На Малом кольце железной дороги отремонтируют 107 мостов и тоннелей, сообщает телеканал "Москва 24". В настоящее время реконструировано 22 объекта. Кроме того, на МКЖД появится 30 новых станций.

По предварительным расчетам, новой железной дрогой будут пользоваться около 250 миллионов пассажиров в год. Запустить транспортную артерию планируют в конце 2015 года.

Ездить по новой дороге будут скоростные электрички. Первые такие поезда москвичи смогут увидеть до конца 2014 года на участке между Химками и Ленинградским вокзалом.

Электропоезда будут развивать скорость не менее 80 километров в час, также в них будет 3 пары дверей для скорейшей посадки-высадки пассажиров, а сиденья будут располагаться вдоль стен. Также поезда оснастят кондиционерами и универсальной системой отопления, а для удобства пассажиров появятся поручни как в вагонах метро.

Кроме того, в 2014 году начнется строительство транспортно-пересадочных узлов на Малом кольце, что позволит пассажирам совершать удобные пересадки, выбирая оптимальный путь - по железной дороге, на метро или на наземном транспорте.