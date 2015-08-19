Оплатить проезд на электричке с помощью PayPass можно будет уже в этом году

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Проезд на электричке в Подмосковье можно будет оплатить с помощью банковских карт и мобильного телефона. До конца года запустят пилотный проект по внедрению технологий PayPass, PatWave и NFS. Сервис опробуют на станциях, где есть турникеты, в том числе в "Люберцах" и "Раменском". Об этом m24.ru рассказал исполнительный директор ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания" Максим Дьяконов. При входе на первую станцию маршрута на карте пассажира заморозят некую сумму средств, а при выходе с конечной - спишут стоимость поездки.

Технологии PayPass и PayWave позволяют оплатить поездку, приложив чип к турникету. Он может быть встроен в банковскую карту, мобильный телефон или даже брелок для ключей. На данный момент ЦППК ведет переговоры с банками, чтобы сократить срок ожидания оплаты до нескольких секунд.

"Мы сейчас ведем переговоры с банками, чтобы обеспечить мгновенное открытие турникета. Чтобы турникет открылся, банк должен получить подтверждение, что на карте есть деньги. Но сам пассажир и остальная очередь не должны ждать 15 секунд, пока это произойдет", - пояснил Дьяконов.

На начальном этапе технология сможет работать только на тех маршрутах, где все станции оборудованы турникетами на вход и выход. "К примеру, Казанский вокзал – Раменское, Люберцы, Выхино, - пояснил Дьяконов. - Пилот мы реализуем на станциях, где турникеты есть, а в дальнейшем планируем установить валидаторы на всех остальных станциях. Приложив карту к валидатору, пассажир сможет "сообщить" об окончании поездки".

В дальнейшем планируется установить валидаторы и на тех станциях, где их сейчас нет. До конца 2015 года оплатить проезд можно будет на нескольких станциях, полноценная "обкатка" технологии стартует с начала 2016 года.

В Московской области вводится Единая региональная транспортная карта, которая станет одним из способов оплаты проезда на электричках. Пополнить ее можно будет через интернет, мобильные телефоны и банкоматы. Оплатить проезд также можно картой "Тройка". В конце 2014 года ЦППК сообщала, что разрабатывает технологию покупки билета на электрички через мобильный телефон с помощью технологии PayPass и PayWave. Предполагается, что пассажиры смогут купить не только обычные билеты, но не льготные. В московском наземном транспорте уже устанавливаются валидаторы для бесконтактной оплаты проезда. Специальные турникеты Mastercard PayPass планировалось установить и в некоторых маршрутках. Ранее m24.ru сообщало, что в 2015 году во всех вестибюлях столичного метро появятся автоматы по продаже билетов, оборудованные системой PayPass. Держатели карт с технологией PayPass смогут "в одно касание" купить билет в автоматах, а также пополнять транспортные карты "Тройка". На данный момент 64 автомата в метро оснащены технологией MasterCard PayPass — они есть на 10 станциях "Академическая", "Беговая", "Водный стадион", "Выставочная", "Калужская", "Крылатское", "Ленинский проспект", "Парк Культуры", "Трубная" и "Чистые пруды"



По мнению гендиректора исследовательского агентства InfraNews Алексея Безбородова, технология бесконтактной оплаты должна фиксировать расстояние между конечными станциями пути. "В начале поездки на счете пассажира блокируется сумма, равная максимальному тарифу. Это своеобразный залог. В конце со счета списывается сумма за совершенную поездку, а залог разблокируется", - пояснил Безбородов.

Однако он отметил, что при внедрении технологии нагрузка на серверы транспортной компании вырастет, поэтому возможны сбои в часы пик.

Гендиректор компании электронной безопасности Zecurion Алексей Раевский согласен, что для работы новой системы потребуются большие электронные мощности.

"Во-первых, нужны высокоскоростные каналы связи с процессинговым центром банка. Во-вторых, необходимы серверы с более высокой производимостью. И в-третьих, потребуется оптимизация программного обеспечение. Плюс нужен будет огромный резерв серверных мощностей, так как в часы пик потоки пассажиров значительно возрастают. В целом, система получится довольно громоздкой и сложной", - заключил эксперт.

По его мнению, проще ограничиться электронным кошельком, а именно Единой региональной транспортной картой.

В свою очередь, замдиректора экспертного центра Probok.net Александр Чекмарев считает, что проблема очередей на электрички почти исчезла после установки автоматов по продаже билетов. Тем не менее, возможность прохода через турникет по банковской карте будет полезной.

"Любые новые дополнительные способы оплаты проезда, которые вводит перевозчик, будут удобны для пассажира. Не все станут ими пользоваться, но кому-то пригодится. Человек сможет выбрать тот способ, который для него удобнее", - пояснил Чекмарев.

Напомним, в июле ЦППК и ОАО "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания" выиграли конкурс на пригородные перевозки в московском регионе. Они в течение 15 лет будут обслуживать пригородные железнодорожные маршруты в столичной агломерации.

Марина Курганская, Виталий Воловатов