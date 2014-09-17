Для контролеров в электричках выпустят инструкции по работе с "зайцами"

Фото: ИТАР-ТАСС

Для контролеров в электричках напишут новые инструкции по работе с "зайцами" на основании "лучших мировых практик". Об этом M24.ru сообщил источник в ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК). По его словам, инструкции выпустят в рамках разработки концепции повышения эффективности сбора платы за проезд и штрафов. По словам экспертов, в Барселоне для психологического давления на "зайцев" контролеры ходят с собаками, а в Стокгольме, наоборот, не штрафуют пассажиров, если они путешествуют между станциями с низким пассажиропотоком. Зато в Германии злостных неплательщиков отправляют на общественные работы.

Концепция повышения эффективности сбора оплаты проезда и штрафов обойдется ЦППК в 7,7 млн рублей, рассказал собеседник M24.ru. Документ должен быть подготовлен к середине декабря 2014 года. В рамках разработки концепции будет проанализирован мировой опыт: как контролеры в электричках других стран выявляют "зайцев" и работают с ними. Для контролеров московских пригородных поездов составят инструкцию о том, как формировать свой маршрут, какое количество пассажиров в вагоне проверять, как действовать в случае, если пассажир отказывается оплачивать проезд .

Кроме того, специалисты оценят, нужны ли контролерам дополнительные полномочия, такие, как проверка документов у "зайцев" и сбор штрафов. В России штрафную квитанцию могут выписать только сотрудники полиции, если они идут в рейд вместе с контролерами. Однако сотрудник ЦППК может продать билет "зайцу" прямо в вагоне с наценкой 50 рублей. Отметим, что на сегодняшний день штраф за безбилетный проезд в электричке составляет всего 100 рублей, однако в августе на заседании кабинета министров обсуждалась возможность поднять эту сумму до 1 тысячи рублей. Авторы концепции должны будут высказать свои рекомендации по размеру штрафов и альтернативным наказаниям для безбилетников. Для оценки эффективности работы контролеров в концепции должны разработать специальные критерии, одним из которых станет количество пассажиров, проверенных за день.

Отметим, что в августе этого года вступили в силу новые правила провоза пассажиров на железнодорожном транспорте. Согласно этим правилам, контролеры теперь имеют право высадить пассажира без билета из поезда, в пригородных поездах для этого привлекают транспортную полицию. Кроме того, контролеры могут проверить билет у пассажира даже на платформе.

По мнению эксперта организации "Город и транспорт" Владимира Свириденкова, ЦППК следует перенимать опыт у южных европейских стран. "В Германии далеко не так распространены безбилетники в силу менталитета населения, а вот в Италии и Испании вопрос стоит остро – на них и следует ориентироваться", - отметил эксперт.

В качестве примера удачной работы с безбилетниками Свириденков привел опыт контролеров в Барселоне. "Они водят с собой крупных собак. Животные не ведут себя агрессивно, но вряд ли кому-нибудь придет в голову бежать или спорить с контролером, когда рядом стоит овчарка. То есть это очень эффективный метод психологического давления", - пояснил он.

Что касается новых систем наказания для "зайцев", то Свириденков отметил, что важно не просто вводить штрафы, но и стимулировать покупку долгосрочных проездных. "То есть это комплексная задача. Во многих развитых странах существует прогрессивная система, когда штраф увеличивается в геометрической прогрессии по мере задержки оплаты. То есть сначала он небольшой, но после двух недельной задержки увеличивается в два раза, после задержки на месяц увеличивается еще и так далее", - рассказал эксперт.

Отметим, что в Париже пойманный безбилетный пассажир должен будет заплатить штраф, равный двойной стоимости билета - минимум 30-50 евро. Минимальный штраф в Германии также составляет примерно 40 евро, зато попавшись на безбилетном проезде трижды "заяц" должен будет заплатить штраф в 500 евро, а также отправиться на месяц на общественные работы.

Свириденков также заявил, что, по его мнению, контролеров следует освободить от продажи билетов. "Это как раз мешает неотвратимости наказания. Получается, можно сесть в поезд и не платить, а если зайдет контролер, то быстро купить билет с незначительной наценкой и в следующий раз снова попытаться проехать без проездного", - отметил эксперт.

Председатель Союза пассажиров Кирилл Янков отметил, что один поезд следует проверять нескольким контролерам. "В европейских странах они заходят в вагон с двух сторон, например, и тогда никто не пытается убежать", - отметил эксперт.

Он, наоборот, полагает, что функцию продажи билетов контролерам следует оставить. "Бывают ситуации, когда ты физически не успеваешь купить билет, а электричка уходит. Следующий поезд может быть и через час – поэтому в пригородных поездах продажа билетов в вагоне должна сохраниться",- пояснил Янков.

Автор сайта Rosmetrostroy.ru Андрей Суриков полагает, что оптимизировать маршруты контролеров можно, обязав их проверять пассажиров только на станциях с активным пассажиропотоком. "В Стокгольме проверки проходят только на узловых станциях, где много пассажиров, а на промежуточных между ними даже нет касс по продаже билетов. Фактически там можно легально проехать между двумя крупными узлами бесплатно", - отметил эксперт. Если же пассажир захочет оплатить проезд, садясь на небольшой станции, он может это сделать при помощи SMS, добавил Суриков.

Отметим, что московские власти также активно начали бороться с безбилетниками на городском транспорте. Так, столичное ГКУ "Организатор перевозок", контролирующее оплату проезда в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро, открыло на своем сайте "доску позора", где публикует фотографии безбилетников, а также их имена и фамилии. Кроме того, на злостных нарушителей чиновники жалуются работодателям.

Дарья Миронова