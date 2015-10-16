Маршрут вечерней электрички Москва – Крюково продлят с 19 октября

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Маршрут вечерней электрички на Ленинградском направлении Октябрьской ЖД Москва – Крюково продлят до станции Клин с 19 октября, сообщает пресс-служба Министерство транспорта Московской области.

Электропоезд, отправляющийся из Москвы в 23.31, проследует до станции Крюково согласно действующему расписанию. А на пути до станции Клин он сделает остановку в Поваровке, Поварово, Березках Дачных и на станции Подсолнечная. На конечный пункт электропоезд будет приезжать в 1.17.

Помимо этого, с 20 октября изменится расписание движения электрички Москва – Подсолнечная. Она будет ездить только до станции Крюково.

Напомним, с начала октября было введено зимнее расписание движения электричек Савеловского, Киевского и Курского направлений.

На Савеловском направлении изменения времени отправления и прибытия коснулись 90 процентов электропоездов.

Пригородному электропоезду Курского направления № 6111, следующему по маршруту Москва – Каланчевская – Серпухов, назначается дополнительная остановка на остановочном пункте Депо.

На Киевском направлении с 1 октября по 29 апреля 2016 года четыре ежедневных электропоезда переведут в разряд электричек, курсирующих по выходным дням. Изменения касаются двух составов на участке Ферзиково – Калуга (отправлением из Калуги в 17.51 и из Ферзиково – в 16.20) и двух электропоездов на участке Калугаь – Износки (отправлением из Калуги в 17.49 и в обратном направлении – в 21.07).

Также на Киевском направлении с 1 октября из расписания выводятся две электрички на участке Калуга-1 – Говардово. Одна из них отправлением из Калуги в 14.53 и вторая отправлением со станции Говардово в 16.15.

Подробную информацию об изменении расписания движения пригородных электропоездов можно узнать на информационных стендах на станциях и вокзалах.

Также работает единый информационно-сервисный центр РЖД: 8 (800) 775-00-00.