В старых электричках не будут устанавливать велокрепления

Фото: DPA/ТАСС/Frank Duenzl

Крепления для велосипедов в старых электричках устанавливать не будут, поскольку из-за этого пришлось бы сократить число посадочных мест, передает Агентство "Москва".

По словам директора по операционной деятельности ЦППК Владимира Козлова, это стало понятно во время реализации пилотного проекта в поезде Казанского направления, когда в двух вагонах поставили дополнительные места и поручни для велосипедов на местах двух диванов, расположенных с каждой стороны.

После этого был проведен опрос, в котором большая часть граждан высказалась за сохранение посадочных мест. Кроме того, большинство пассажиров передвигается без велосипедов и предпочитают сидеть во время поездки.

На провоз велосипеда в электричке начнут продавать абонементы

С середины июля этого года появится возможность оформлять абонементы "Велоопция" на провоз велосипедов в электричках. Их можно будет оформить в билетных кассах. Такая услуга является дополнением к уже существующим проездным.

Чтобы пользоваться "Велоопцией" месяц в дополнение к проездному "Ежедневно" нужно будет доплатить 300 рублей, к абонементу "Выходного дня" – 200 рублей в месяц, к "Большой Москве" – 300 рублей. Оформить услугу можно будет в билетной кассе компании.