ЦППК извинилась перед пассажиром после инцидента с контролерами

Фото: m24.ru/Виктория Виатрис

Центральная пригородная пассажирская компания публично приносит извинения пассажиру после инцидента с контролерами в пригородной электричке "Фрязево – Москва". Об этом m24.ru сообщили в пресс-службе ЦППК.

Как отметили в компании, руководство в течение трех дней пыталось лично связаться с молодым человеком, но на телефонные звонки он так и не ответил.

Ранее m24.ru сообщало, что кассиры-контролеры, участвовавшие в потасовке с одним из пассажиров в подмосковной электричке, уволены с работы. Кроме того, в отношении поведения охранников ЦППК направила претензию руководству ЧОО "Аэрогвард" с требованием провести детальное расследование данного случая.

Подростка высадили из электрички за видеосъемку

Напомним, утром 8 марта при проверке билетов в электричке, следовавшей по маршруту "Фрязево – Москва", у работников ЦППК произошел конфликт с мужчиной, не оплатившим проезд. По данным пресс-службы перевозчика, пассажир никак не реагировал на просьбы контролеров оплатить билет или покинуть поезд и вел съемку на планшет.

Конфликт перерос в настоящую потасовку, охранники отобрали у мужчины планшет. Несколько СМИ опубликовали снятое во время происшествия видео.

В ЦППК отметили, что на станции "Кусково" все участники происшествия обратились в полицию, где молодому человеку вернули его гаджет. Однако в Управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу сказали m24.ru, что подобных обращений в полицию зарегистрировано не было.