Фото: Игорь Иванков

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) введет систему контроля посадки пассажиров. Им будут выдавать талоны с отметкой о дате, времени и пункте отправления, сообщает пресс-служба компании.

Как отмечают в ЦППК, на некоторых станциях пассажиры не всегда могут приобрести билет, например, если не установлен билетный автомат, касса закрыта или ее просто нет.

Теперь отправляясь в дорогу с таких остановочных пунктов, пассажир сможет купить билет в пути у кассира-контролера без оплаты сервисного сбора. А для того, чтобы подтвердить пункт отправления вводится система выдачи талонов с соответствующей отметкой: времени, места и даты.

"Пассажиру необходимо получить посадочный талон в аппарате на станции отправления, затем предъявить его кассиру-контролеру и оплатить свой маршрут. При оформлении билета в пункте прибытия в билетном автомате необходимо ввести код с посадочного талона в соответствующее поле интерфейса", – пояснили в ЦППК.

Новая система контроля посадки пассажиров начнет работать в пилотном режиме на Киевском направлении с 15 августа.

Пассажиры смогут получить посадочный талон в аппарате на станции отправления, затем предъявить его кассиру-контролеру и оплатить свой маршрут. При оформлении билета в пункте прибытия в билетном автомате необходимо ввести код с посадочного талона в соответствующее поле интерфейса.

Ранее сообщалось, что на 19 станциях Киевского направления ЦППК установит устройства для печати посадочных купонов, которые выдаются после покупки электронного билета.

Устройства позволят печатать посадочные купоны на остановочных пунктах, не оборудованных кассовыми модулями и билетопечатающими автоматами. Также с помощью устройств можно будет распечатать посадочные купоны во внепиковое и ночное время на остановочных пунктах с некруглосуточным режимом работы каналов продаж. ЦППК планирует поставить устройства на сумму около 8 миллионов рублей.