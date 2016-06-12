Подростка в Подмосковье сбила электричка

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Подмосковное управление СКР проводит доследственную проверку по факту травмирования подростка на железной дороге: 17-летнего молодого человека сбила электричка, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, на 15-м километре перегона станций Захарово-Ногинск подросток пытался перейти железнодорожное полотно в неустановленном месте и его задел проходящий мимо электропоезд сообщением "Захарово-Москва". С многочисленными травмами пострадавшего доставили в Центральную районную больницу Ногинска.

В настоящее время следствием проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.