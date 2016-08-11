СК начал проверку после гибели девочки под колесами электрички в Бронницах

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Следственный комитет начал проверку по факту гибели девочки под колесами поезда рядом со станцией Бронницы. Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, в среду 14-летняя девочка возвращалась с конно-спортивной секции и перешла железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. Из-за малого расстояния и высокой скорости машинист поезда "Голутвин-Москва-Казанская" не успел избежать столкновения.

От полученных травм девочка скончалась на месте. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.