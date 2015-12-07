Подмосковные электрички начнут ходить по новому графику

Фото: m24.ru

С 13 декабря новый график движения пригородных поездов "Центральной ППК" на 2015-2016 годы вступит в силу, сообщает пресс-служба министерства транспорта Московской области.

ЦППК обслуживает девять направлений Московской железной дороги: Ярославское, Савеловское, Горьковское, Курское, Казанское, Рижское, Белорусское, Киевское, Павелецкое. Пассажиров призывают внимательно следить за изменениями в расписании, с которыми можно ознакомиться на сайте ЦППК и стендах у пригородных касс.

Кроме того, для удобства пассажиров "Центральная ППК" выпустила обновленные книжки расписаний по каждому направлению, купить их можно будет в пригородных кассах в ближайшее время.

Информацию об изменении расписания движения, об отмене и назначении поездов также можно найти на специализированных порталах, а также по телефону Единого информационно-сервисного центра "РЖД": 8-800-775-00-00.

Напомним, график движения пригородных электричек перешел на зимнее время с 25 октября.

В связи с уменьшением пассажиропотока на всех направлениях МЖД введен график, откорректированный на осенне-зимний период. Он будет действовать до 26 марта 2016 года. Самые серьезные коррективы внесены в расписание движения пригородных электропоездов Белорусского направления.

Кроме того, отменены так называемые "дачные" электрички. В основном это электропоезда, которые были назначены на пятницу и на выходные дни. Взамен них на более востребованных маршрутах назначаются другие электрички, а некоторым электропоездам продлевается маршрут следования.