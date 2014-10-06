7 октября меняется расписание электричек на Ленинградском направлении

Фото: ТАСС/ Алексей Филиппов

7 октября на Ленинградском направлении в связи с ремонтными работами меняется расписание пригородных поездов. Это коснется электричек, курсирующих на участке Москва-Тверь, сообщает пресс-служба министерства транспорта Московской области.

Так, расписание изменится для следующих поездов на направлении Тверь (Конаково) - Москва:

№6327 Крюково - Москва (11.05-11.58)

№6337 Крюково - Москва (14.20-15.07)

№6339 Крюково - Москва (15.03-15.55)

№6343 Крюково - Москва (15.55-16.34)

Также изменится и расписание электрички №6512 Москва - Клин. Кроме того, отменяется еще несколько поездов:

№6352 Москва - Крюково на участке Москва - Крюково (14.50-15.25)

№6404 Москва - Подсолнечная на участке Москва - Крюково (14.27-15.18)

№6716 Москва - Тверь на участке Москва - Крюково (14.55-15.37)

№6516 Москва - Клин на участке Москва - Крюково (15.08-15.58)

№6406 Москва - Подсолнечная на участке Москва - Крюково (15.27-16.14)

№6335 Крюково - Москва на участке Крюково - Москва (13.58-14.54)

№6609 Конаково - Москва на участке Крюково - Москва (14.44-15.16)

№6721 Тверь - Москва на участке Крюково - Москва (14.58-15.42)

№6341 Крюково - Москва на участке Крюково - Москва (15.24-16.13)

№6519 Клин - Москва на участке Крюково - Москва (15.47-16.27)

"Реконструкция и ремонт железнодорожной инфраструктуры нужны для обеспечения рабочего состояния и хорошей пропускной способности пригородных железных дорог и электропоездов" , – отметил министр транспорта Московской области Александр Зайцев.

С информацией об изменениях в расписании можно ознакомиться на информационных стендах на станциях и вокзалах, на сайтах министерства транспорта Московской области, Центральной и Московско-Тверской пригородных пассажирских компаний, а также по телефону Единого информационно-сервисного центра "РЖД": 8-800-775-00-00.