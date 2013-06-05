Двое "зацеперов" получили тяжелые травмы, катаясь на крыше электрички

Фото: ИТАР-ТАСС

Двух человек ударило током на крыше подмосковной электрички Захарово-Москва. Инцидент произошел на станции Электроугли в 16.52.

В результате происшествия один из пострадавших погиб, другой был госпитализирован в тяжелом состоянии. По данным РЖД, речь идет о так называемых "зацеперах" – погибшему было 17 лет, пострадавшему – 25.

Инцидент стал причиной задержки пяти электричек на Москву, которые прибыли в конечный пункт на 20 минут позже расписания.

На место выехали представители МЖД, которым предстоит выяснить причины гибели человека.

Для справки: "зацепинг" или "трейнсерфинг" – способ передвижения, заключающийся в проезде на поездах и иных рельсовых транспортных средствах с их внешней стороны. Включает в себя проезд на крышах, открытых переходных и тормозных площадках, либо с боковых или торцевых сторон вагонов или в подвагонном пространстве.