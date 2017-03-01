Форма поиска по сайту

01 марта 2017

Валидаторы установили на семи станциях Павелецкого направления МЖД

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Семь станций Павелецкого направления включены в зону действия абонемента ЦППК на количество поездок, сообщает пресс-служба ОАО "Центральная ППК".

Пассажиры теперь могут воспользоваться абонементом "На количество поездок" на станциях "Белые столбы", "Кашира", "Ожерелье", "Авиационная", "Взлетная", "Востряково" и "Расторгуево" (третья платформа). Чтобы пройти по абонементу, нужно приложить его к валидатору в начальном пункте и выйти через турникет на конечном. Во время обратной поездки от станции, оборудованной турникетами, использовать валидатор не нужно – поездка спишется автоматически.

Абонементы на 10, 20, 60 поездок действительны во все дни недели.

