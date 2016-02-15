На Павелецком направлении электричка насмерть сбила молодого человека

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Электричка сбила насмерть молодого человека 1987 года рождения в районе платформы Ленинская Павелецкого направления, передает Агентство "Москва" со ссылкой на управление МВД на транспорте по ЦФО.

"Сегодня в 17:50 электропоезд Барыбино-Москва сбил молодого человека в районе платформы Ленинская. Перед инцидентом, погибший шел по рельсам, машинист применял сигналы, произвел экстренное торможение для предотвращения столкновения, но избежать его не удалось", – сообщила пресс-секретарь управления МВД на транспорте по ЦФО Валентина Щекина.

В результате удара у поезда была повреждена тормозная система, что вызвало его задержку на два часа. В настоящее время, на месте происшествия работают оперативные службы.

Движение аэроэкспрессов и пассажирских поездов организовали по третьему пути, оно осуществляется по графику, сообщили в пресс-службе РЖД.