Электроснабжение восстановили в Дмитровском районе Подмосковья

Фото: m24.ru/Роман Белаев

Электроснабжение в Дмитровском районе Подмосковья, отключенное из-за обледенения линий электропередач, восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Электричество подали в дома в 05:15 по московскому времени 12 ноября.

11 ноября электроснабжение было отключено в 980 частных домах из-за непогоды. Обледенение линий электропередач произошло в 46 населенных пунктах Дмитровского района. В зоне отключения оказались восемь социально-значимых объектов и 68 трансформаторных подстанций. При этом в домах было тепло, холодная и горячая вода.

Устранением ЧП занимались 18 бригад Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК).