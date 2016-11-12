Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 ноября 2016, 08:48

Технологии

Электроснабжение восстановили в Дмитровском районе Подмосковья

Фото: m24.ru/Роман Белаев

Электроснабжение в Дмитровском районе Подмосковья, отключенное из-за обледенения линий электропередач, восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Электричество подали в дома в 05:15 по московскому времени 12 ноября.

11 ноября электроснабжение было отключено в 980 частных домах из-за непогоды. Обледенение линий электропередач произошло в 46 населенных пунктах Дмитровского района. В зоне отключения оказались восемь социально-значимых объектов и 68 трансформаторных подстанций. При этом в домах было тепло, холодная и горячая вода.

Устранением ЧП занимались 18 бригад Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК).

Сайты по теме


электричество свет непогода электроснабжение Дмитровский район чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика