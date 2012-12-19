Подразделения ГИБДД меняют график работы на новогодние праздники

Фото: ИТАР-ТАСС

Отделения ГИБДД по регистрационной и экзаменационной работе, а также по вопросам исполнения административного законодательства меняют свой график работы на период новогодних праздников.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГИБДД по Москве, прием по вопросам регистрационной и экзаменационной работы будет вестись 30 декабря 2012 года и с 3 по 8 января 2013 отделениями:

МОТОТРЭР №2 (улица Твардовского, дом 8, корпус 5), МОТОТРЭР №4 (улица Перерва, дом 21) и МОТОТРЭР №5 (улица Академика Глушко, дом 13; Варшавское шоссе, дом 170 "Д"). Прием будет вестись круглосуточно, но с двумя перерывами: с 14:00 до 15:00 и с 01:00 до 02:00.

С 31 декабря по 2 января отделения не работают.

Прием по вопросам исполнения административного законодательства будет осуществляться с 3 по 5 января 2013 года с 9:00 до 18:00 , с перерывом с 14:00 до 15:00, а 8 января 2013 года с 9:00 до 20:00, с перерывом с 14:00 до 15:00.

С 30 декабря по 2 января прием осуществляться не будет.