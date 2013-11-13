МВД ужесточило наказания за нарушения ПДД

Автомобилистов обяжут сдавать теорию для возврата прав

МВД подготовило проект, ужесточающий наказания за нарушение правил дорожного движения. Так, увеличилось количество поводов для изъятия прав. А чтобы вернуть их, даже после месяца лишения, придётся сдавать теоретический экзамен.

Поправки в двенадцатую главу кодекса об административных правонарушениях были внесены первого сентября. Они заметно ужесточают наказания за нарушения в области дорожного движения. Причем не только в денежном выражении.

Всего в новом варианте закона около двадцати оснований для лишения водителя прав. Начиная от вполне невинного нарушения - нечитаемых номеров машины (наказание - от месяца до трех пеших прогулок). Вплоть до максимума в три года за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.



В среднем, ежегодно водительских удостоверений лишаются около 800 тысяч человек. Причем около половины - за пьяную езду или отказ от медосвидетельствования. До недавнего времени порядок процедуры возврата прав после окончания срока наказания не был прописан.

В новой порядок проведения процедуры возврата входит 8 пунктов. Главный из них: всем "лишенцам" предстоит пройти теоретический экзамен на знание правил дорожного движения. Многие эксперты увидели в обязательной проверке знаний неоправданное ужесточение и коррупционный потенциал.

"По окончании срока лишения переэкзаменовка - это ужесточение норм! Даже при советской власти – если лишили на полгода, то гаишники автоматически отдавали права только после года. Теперь - хоть месяц. Чтобы пересдать - будут давать взятки все больше и больше. Мы будем бороться, чтобы переэкзаменовку ликвидировать", - сказал вице-президент движения автомобилистов России Леонид Ольшанский.

По словам руководителя федерации автовладельцев России Сергея Канаева, пересдача теоретического экзамена - это правильная мера. "Мировой опыт на этой стороне. Сомнения в том, что при нашем уровне коррупции это только усугубит ситуацию, и водитель, зная, какие жестокие санкции грозят - пересдавать при нашей системе ГИБДД - будут согласны договориться на месте", - добавил он.

Важно отметить, что норма об обязательной переэкзаменовке не будет распространяться на тех водителей, у кого отобрали права до вступления кодекса в силу.

Второй важнейший пункт процедуры возврата прав - медицинская справка. Она потребуется только тем водителям, кто был лишен права управления транспортным средством за пьянку, за отказ от медосвидетельствования, а также тем, кто сразу после совершенного ДТП, прямо на месте решил утопить горе в стакане. Авторы поправок в кодекс считают такое ужесточение обоснованным.

"Если человек имеет наркотическую или алкогольную зависимость - мы ему права не будем возвращать. Если по медицинским показаниям вы не имеете права быть допущенным, то вам не вернут права, пока вы не вылечитесь от этой пагубной зависимости - все справедливо", - отметил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

Еще одно новшество: появилась возможность не ездить за удостоверением в другой регион. Поданное в электронном виде удостоверение перешлют в нужный отдел ГИБДД по месту жительства или регистрации водителя.

В тексте проекта есть один момент, который может вызвать недоразумение. В пункте четвертом речь идет о том, что проверку на знание правил дорожного движения можно проходить по истечении не менее половины срока лишения права управления. А в пункте пятом - о том, что лицам, успешно прошедшим экзамен удостоверение возвращается в день обращения. Скорее всего, это текстовая неточность. Никакой речи об "условно-досрочном" освобождении от ответственности не идет. Хотя в СССР такая практика была.

"При советской власти было - по полсрока приносишь положительную характеристику от завода, от редакции газеты - и отдавали права по половинке. Давайте водителю дадим возможность исправиться!", - подчеркнул Леонид Ольшанский.