Кинопремьеры недели: от мексиканских мачо до австралийских серферов

"Неудержимые 3". Фото: theexpendables3film.com

Старые добрые друзья против давнего врага, спокойствие гигантских волн и проблемы на суше, смертельная тяга к острым впечатлениям и неожиданная встреча родных душ. M24.ru рекомендует картины, которые стоит посмотреть на этой неделе.

Тряхнуть стариной

Третья часть "Неудержимых", фильма о похождениях "боевых товарищей за 50", собрал еще больше голливудских звезд, чем предыдущие картины. Над сценарием традиционно работал Сильвестр Сталлоне. В новой ленте австралийского режиссера Патрика Хьюза ("Знаки") играют ни много ни мало: Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэтхэм, Джет Ли, Дольф Лундгрен, Арнольд Шварценеггер, Мэл Гибсон, Харрисон Форд, Антонио Бандерас, Уэсли Снайпс. Стоит отметить, что звезд мирового масштаба могло быть еще больше - по разным причинам в фильме не сыграли: Стивен Сигал, Брюс Уиллис, Дуэйн Джонсон, Халк Хоган, Жан-Клод Ван Дамм, Клинт Иствуд и Джеки Чан.

На этот раз отряд наемников-старичков "Неудержимые" во главе с Барни Россом (Сталлоне) столкнулся с основателем команды Конрадом Стоунбэнксом. В свое время он стал торговать оружием, и Росс, казалось, его убил, однако Стоунбэнкс выжил. Теперь его единственная цель жизни – уничтожить всех "Неудержимых". Для борьбы с давним врагом Росс набирает молодых бойцов.

"Неудержимые 3". Фото: Страница фильма в Facebook

Спокойствие волн

Что нужно австралийским подросткам, кроме волны, да побольше? Собственно, ничего. Но со временем все меняется, и ты понимаешь, что помимо веселой жизни в море есть тяжелая жизнь на суше. Так случилось и с главными героями австралийской картины "На гребне".

Братья Энди и Джимми Фишер более 10 лет оттачивали свое мастерство на больших волнах. В один момент у семьи появились долги, которые нужно срочно покрывать, и Джимми не находит ничего лучше, как заняться криминалом. А Энди, видя, как скатывается его брат, увольняется с работы и помогает Джимми наладить продажу снаряжения для серфинга.

"На гребне". Фото: driftthemovie.com

Устоять перед соблазном

Лента "Отвязная Калифорния", дебютная режиссерская работа продюсера Марко Вебера ("Немыслимое"), расскажет о молодой красивой девушке Хлое, которая переезжает в Малибу и очаровывает там всех парней школы.

Трех из них Хлоя втягивает в свои интриги. Ребята занимаются серфингом и любят острые ощущения. Их-то раз за разом и придумывает Хлоя. В результате жертвы коварной красавицы сталкиваются лицом к лицу со своими страхами. А тут и смерть уже поджидает за углом…

"Отвязная Калифорния". Страница фильма в Facebook

Перемены к лучшему

Напоследок - мексиканская комедия "Инструкции не прилагаются". Главный герой картины, настоящий мачо из Акапулько жил себе припеваючи, каждый раз встречаясь с новой женщиной, не обремененный работой. Но в один день на пороге собственного дома ему вручают младенца со словами "Это твоя дочь". Не успел он дать 10 долларов женщине за такси, как та тут же исчезла.

В течение долгих шести лет горе-папочка искал мать девочки от Мехико до Лос-Анджелеса. Поначалу, чтобы прокормить себя и дочурку, ему пришлось устроиться в Голливуд каскадером, и он даже преуспел на этом поприще. Однако накануне очередного дня рождения девочки у порога его дома появилась настоящая мать Мэгги. И тут он понял, что может потерять смысл жизни, которым стала для него за эти долгие и сложные шесть лет его дочь.