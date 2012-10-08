Австриец-экстремал преодолеет звуковой барьер в свободном падении

Фото: с сайта redbull.ru

Австрийский спортсмен-экстремал Феликс Баумгартен совершит прыжок из стратосферы. Во время этого эксперимента он разовьет скорость 1300 километров в час и станет первым в истории человеком, преодолевшим звуковой барьер в свободном падении.

Баумгартен в скафандре собственной конструкции поднимется на высоту 36 километров в герметической капсуле при помощи баллона с гелием. Заявленной скорости он достигнет менее чем за 40 секунд после начала прыжка, сообщают австрийские СМИ.

Таким образом, австриец одновременно установит 4 мировых рекорда: самый высокий полет на стратостате, самый высотный прыжок с парашютом, самое длительное и самое быстрое свободное падение.

Свой прыжок Баумгартен запланировал совершить во вторник, 9 октября, из Розуэлла, штат Нью-Мексико.

По словам самого спортсмена, данный эксперимент – нечто большее, чем просто новый рекорд. Это также сбор информации, которая в будущем, возможно, поспособствует развитию спасательных мер для космонавтов и летчиков.

Предыдущая попытка высотного прыжка закончилась не очень удачно. В июле Баумгартен прыгнул с высоты 29 километров. Сам он приземлился благополучно, однако капсула, в которой он поднимался в воздух, при падении получила повреждения. Все эти месяцы были потрачены на починку аппарата.

Напомним также, что предыдущий рекорд высоты был установлен более 50 лет назад. В августе 1960 года капитан американской армии Джозеф Киттинджер совершил прыжок со стратостата с высоты 31 километр 332 метра.

Раскрыв тормозной парашют для стабилизации, Киттинджер падал 4 минуты 36 секунд, достигнув скорости 988 км/ч (или 274 м/с) до открытия основного парашюта на высоте 5500 метров.

Этот рекорд едва не стоил Киттинджеру жизни. Когда он находился в стратосфере, нарушилась герметичность правой перчатки скафандра. В результате рука американца увеличилась в размерах в два раза, кроме того, Киттинджер получил обморожения, поскольку на высоте 30 километров температура окружающей среды составляет минус 70 градусов.