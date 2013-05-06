Иван Снежный: "В Москве до сих пор нет понимания, что BMX - это спорт"

Тренировка BMX-команды Kutikatai в учебном центре Москомспорта. Андрей Марков. Фото: Сергей Крючев

Среди молодежи все большей популярностью пользуются экстремальные виды спорта: скейт, сноуборд, BMX и другие. Лето не за горами, и райдеры уже вовсю катают по столичным улицам и открытым скейтпаркам. Чтобы выделиться среди остальных, молодые спортсмены объединяются в команды. Одна из наиболее известных BMX-команд, которая была организована еще в 2000-е года, носит веселое название Kutikatai.

Корреспондент M24.ru побывал в Учебно-тренировочном центре Москомспорта на "Семеновской" и взял интервью у одного из основателей BMX-команды Kutikatai, Ивана Снежного. Он рассказал о том, как пришел в этот вид спорта, как он менялся со временем, и каким стал на сегодняшний момент. А также о том, в чем заключается особенность организации его команды от многих других.

Иван Снежный. Фото: Сергей Крючев

- Расскажи, как и когда ты пришел в этот вид спорта?

- Пришел я в это движение в 1998 году, еще будучи совсем малышом. Я хорошо учился в школе, и в честь этого моя мама подарила мне агрессивные ролики. Сначала я на них просто катался, перепрыгивал ступеньки, поребрики и так далее. Все изменилось со знакомства с известными на то время московскими роллерами Сергеем Рб Семеновым и Сергеем Доценко - эти люди показали мне как кататься по перилам. На то время идеалами были Андрей Зайцев (светлая ему память), Женя Леонов и прочие члены команды "Игуана".

Время шло, все менялось, в моей жизни появился сноуборд и желание попробовать свои силы в чем-то еще - новом и передающим дух улиц. Как раз тогда, в 2006 году, я познакомился с Валерой Талалаевым (на данный момент ). Это знакомство решило все, и я купил BMX.

- А когда родилась идея создания "BMX-тусовки" Kutikatai?

- Создание Kutikatai пришло в мою голову в начале 2000-х годов. Мы кутили и катали, и на одном из домашних кутежей фоном шел советский фильм, где герой находил купюру и рассуждал, что с ней делать. Мелькнула фраза "а не прокутить ли нам денежку?". И вот так и решилось, что мы будем называться Kutikatai. Однако в отличие от других брендов, мы не приветствуем алкоголь, наркотики и дебоши.

Я придумал этот слоган, а название мы стали писать сзади на майках, футболках и прочем. Дальше, повзрослев и встав на ноги, я решил сделать партию футболок. На это меня вдохновил русский роллерский бренд Тheory и кутежный бренд Kaunet.

- Возникали какие-либо сложности с созданием команды?

- Трудности появились сразу же. Недопонимание тех людей, с кем начинал, тому пример. Но я надеюсь, что никто не держит обид. Еще одна трудность - все сравнивали нас с брендом Kaunet, хотя мы, при всем уважении, изначально шли другой дорогой. Трудности возникали вообще на всех этапах, а ключевая, конечно же, - это финансы. Но я стараюсь, как могу...да и Валера (Талалаев) старается помочь, за что ему огромное спасибо. Но ведь без трудностей не было бы опыта и радостей побед.

Тренировка BMX-команды Kutikatai. Иван Снежный. Фото: Сергей Крючев

- Чего, на твой взгляд, вы добились и к чему сейчас стремитесь. Как добились популярности?

- Самое важное, на мой взгляд, - это то, что мы собрали ребят, которые живут и дышат катанием. Плюс ко всему сами по себе все они отличнейшие люди. То есть мы не просто команда или толпа единомышленников - мы стали семьей. Из приятного - премьера двух больших видео и то,что мы находим возможность выпускать в свет одежду со своим дизайном. Так же приятно то, что ребята занимают места на контестах, и их узнают, признают и любят.

Стремимся мы...к захвату мира(смеется)! А так...моя цель - это поддержка молодых парней, чтоб они могли всегда опереться на меня, на команду, получить не только "шмотки", но и вообще любую помощь.

Я не могу сказать,что мы супер популярны, как Nike, но капелька популярности есть. На мой взгляд, все должно быть за респект...и популярность - как раз и есть этот респект. То есть я уважаю ребяток и даю им одежду, они "респектуют" мне и стараются катать. Люди в теме кидают им респект и поддерживают покупкой одежды и тем, что приходят на премьеры. Им же за это еще и низкие цены (я всегда стараюсь сделать продукцию и тусовки максимально доступными).

Также я считаю, что всеобщее внимание привлекла наша самобытность и отличие от других райдеров. Ну и, конечно же, внимание привлекли устраиваемые/проводимые мной соревнования, так как на них слоган Kutikatai я затираю до дыр.

- Как изменился спорт с того момента, как ты в него пришел, по сегодняшний день?

- Изменений - море. Мне лично грустно, что нынешний "молодняк" напрочь не помнит героев моего времени, да и вообще историю всего движения (как общую картину, так и в России в частности). Хочется отметить, что все поменялось нереально сильно во многих аспектах. Например, отношение властей к нашему спорту - стали строится парки (правда и закрываться также). Но все же, уличных парков стало нереально много, появилась возможность катать на Парке Победы (многие не помнят, но лет 10 назад оттуда постоянно гоняли). Появилось много отличных магазинов и запчасти стали доступнее, да и вообще именно в техническом плане был совершен рывок.

Если продолжать говорить об изменениях, то хочу сказать, что и мышление самих райдеров изменилось. В один момент будто упали рамки - все стали прогрессировать как черти и делать такие трюки, про которые раньше и не мечтали и видели только в компьютерных играх.

Не изменилось пока одно - в Москве так и нет понимания у масс людей, что это спорт и что катают не "малолеточки" без головы, а серьезные ребята. Что это не дурость в голове, а философия жизни и искусство. Но тут играет роль закостенелость в головах и "недовыветренный" совок старших поколений. Ну и то, что у нас до сих пор нет полноценного крытого парка, который мог бы распахнуть свои объятья BMX'ерам.

Тренировка BMX-команды Kutikatai. Дмитрий Цыганков. Фото: Сергей Крючев

- Какой можешь дать совет начинающим райдерам?

- Какой совет? Делайте все с уважением - от уважения к спотам и паркам до уважения к другим людям, велосипедистам, роллерам и так далее. Катайтесь в защите и не забывайте разминаться - 10 минут разминки перед катанием спасет от глупых травм. Никогда не сдавайтесь, любите весь мир и, конечно же, оставайтесь на волне Kutikatai!

BMX (Bicycle Moto Cross - велосипедный мотокросс) - одна из дисциплин велосипедного спорта, в которой используется одноименный тип велосипеда - BMX. Появился он в конце 60-х годов, когда мотокросс в США стал популярным и вдохновил молодых людей на создание этого вида спорта. Дети и подростки, которые не могли участвовать в мотокроссе, соревновались на велосипедах, катаясь на самодельных трассах и одеваясь в мотоциклетную экипировку. Этот вид спорта получил широкое распространение, так как соревнования часто проводились вблизи дома, и стоимость такого удовольствия была очень низка. Официальным же появлением BMX принято считать начало 70-х годов, когда в США появился орган управления. А в конце 70-х он был представлен и в Европе. Вначале это был обычный велосипед небольшого размера, на котором не выполнялись никакие трюки. Но, как обычно, райдерам (от ride - ездить) наскучило просто кататься и они стали придумывать различные трюки, прыжки и гонки с трамплинов. Со временем их становилось все больше, и фирмы-производители начали разрабатывать и внедрять новые конструкции BMX-велосипедов. В 80-х годах появляется первый BMX для фристайла, имеющий систему Gyro, которая позволяет крутить руль на 360 градусов и больше, не запутывая тормозные тросы. Была придумана и закаленная ось, которая прикручивается болтами. Амортизаторов у велосипеда нет, зато рама усилена по-максимуму. В настоящее время существуют несколько направлений BMX-спорта: Флэтленд – выполнение разных трюков на ровной поверхности за определенный промежуток времени.

Верт – катание в рампе (желобе около пяти метров в высоту). Вылетая над рампой, райдер выполняет в полете различные элементы.

Рейсинг – гонки по недлинной, но изобилующей трамплинами и крутыми поворотами трассе.

Стрит – катание на городских улицах со скольжением по перилам, прыжками по лестницам и бордюрам.

Дерт-джампинг – катание по закольцованной трассе с прыжками на трамплинах. При этом в момент прыжка райдер демонстрирует различные трюки. В России BMX начал развиваться только в конце 2000-х годов. Скейтпарк - это специально оборудованная площадка для катания на роликовых коньках, скейтборде или велосипеде ВМХ. В хорошем скейтпарке есть фигуры не только для начинающих, но и элементы для уверенно катающихся. Споты - места катания райдеров.



Напомним, весной 2012 года в столице был закрыт единственный крытый скейт-парк "Адреналин", оснащенный оборудованием для различных видов экстремального спорта. Он располагался в районе метро "Медведково" и давал возможность тренироваться зимой многим роллерам, скейтбордистам, BMX'ерам и даже трейсерам (спортсменам, занимающихся паркуром).

Зато недостатка в летних скейтпарках в этом сезоне не будет - в столице обустроят целых семь таких площадок. Так что дерзайте, но не забывайте про безопасность.

Обычно экстремалы выбирают споты произвольно. Это может быть площадка под мостом, набережная и даже заброшенное здание. Подробнее о таких местах вы сможете узнать из наших следующих статей, посвященных экстремальным видам спорта.

