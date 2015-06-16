В здании ГУ МВД Москвы взорвался отправленный на экспертизу снаряд

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Снаряд, направленный на криминалистическую экспертизу в полицию, сдетанировал вечером во вторник в экспертно-криминалистическом центре столичного ГУ МВД. Ранен сотрудник полиции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка

"В помещении экспертно-криминалистического центра при проведении исследования сдетонировал 20 мм снаряд, в результате чего эксперт, проводивший работу получил ранение и был госпитализирован", – сказал представитель столичной полиции. Он также отметил, что в настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщили M24.ru в пресс-службе столичного управления МЧС, после взрыва от центра поступала заявка на приезд бригады пожарных. "Однако сразу по прибытии машины, ее отозвали обратно", – отметил представитель МЧС. По его словам, скорее всего, бригаду вернули, поскольку возгорания в здании не произошло.