12 октября 2016, 10:33

Истории только для взрослых расскажут на вечерней экскурсии

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Тайны московских куртизанок раскроют на экскурсии, которая состоится 12 октября. Об этом сообщает портал moscowalking.ru.

Так как речь на прогулке пойдет о пикантных темах, то на нее приглашаются исключительно взрослые посетители (те, кому исполнилось 18 лет).

На экскурсии расскажут, как патриархальная Москва приобрела вольные взгляды, где в большом количестве располагались дома терпимости и дешевые притоны. Экскурсовод Евгений Степанов объяснит , за что куртизанки платили налоги и как приобретали разрешение – "желтый билет".

На прогулке гости узнают, кто был завсегдатаем публичных домов и сколько зарабатывали представительницы древнейшей профессии.

Экскурсия бесплатная, необходима регистрация

Время: 12 октября, 18:00

Место: у станции метро "Трубная" (выход на Трубную площадь)

