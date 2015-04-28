Форма поиска по сайту

Бесплатный квест от M24.ru и Street Adventure: знакомимся с великими женщинами

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

Уже совсем тепло, а значит – самое время гулять. Если все улицы и переулки кажутся исхоженными, попробуйте формат квеста. Специально для читателей M24.ru наши друзья из экскурсионного проекта Street Adventure разработали весеннюю экскурсию "И это все о них...". Девизом на вашем пути станет фраза: "Женщина – вечная и разнообразная музыка". Прогулка будет посвящена великим женщинам и их жизненным историям. Героини литературы и кино, истории и танца пройдут чередой по московским улицам.

Для участия вам понадобится только смартфон и пара свободных часов. За это время вы узнаете:

  • кто такая Варвара Алексеевна Морозова,
  • какой из московских домов по сей день считается одним из самых экстравагантных,
  • где Наташа Ростова повстречала князя Болконского,
  • какие танцы слывут самими женственными в далекой Индии,
  • и еще много всего интересного.

Пока будете гулять, вам на смартфон будут приходить детали маршрута и вопросы, ответив на которые вы сможете двигаться дальше. Например:

Вы молодцы, но останавливаться нельзя. Вам нужно выйти из музея, но хитро – не уходя с территории, мимо многолетнего каштана, в здание, в котором творится магия знаний. Какого цвета кресла в этом месте?

Длительность игры составляет около двух часов. Вы проходите игру в свободном режиме, как вам угодно – есть время остановиться, отдохнуть, перекусить и полюбоваться окружающими красотами. Откройте для себя Москву с ее самой нежной и прелестной стороны!

Для участия в квесте необходимо совершить несложные действия:

  • перейти по ссылке;
  • ввести свое имя и e-mail в форму записи в верхнем правом углу страницы, на которую вы попадете;
  • в поле "Дисконтный код" ввести текст "moscow24". Важно: вводите просто moscow24, без пробелов, кавычек, точек и других знаков препинания;
  • нажать на кнопку "Купить за 0 рублей";
  • получить на указанный e-mail инструкцию, в которой будут подробно описаны дальнейшие действия. Если после нажатия кнопки на экране появилось сообщение: "​К сожалению, оплата этого счета невозможна.​ ​Отсутствует или некорректна сумма счета" – не паникуйте. Это временное затруднение, вы все равно получите письмо с инструкцией по прохождению квеста на указанную вами почту в течение нескольких часов;
  • прийти на точку старта в любое удобное время;
  • на месте зайти со смартфона на страничку игры, ссылка на которую будет в полученном вами письме;
  • ввести секретный код, который также будет выслан.

С этого момента начнется ваше виртуальное знакомство со знаменитыми женщинами: вы узнаете занимательные факты и ответите на нестандартные вопросы (если что, есть подсказки) – это поможет внимательнее посмотреть на мир вокруг.

Вы можете записаться на бесплатное прохождение этого квеста до понедельника, 4 мая, включительно. Если успеете это сделать, то сможете пройти квест безвозмездно в любой момент в течение года с даты регистрации. Гуляйте вместе с M24.ru и Street Adventure!

